"28 minutes" mercredi 25 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 25 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 25 février 2026 :



Mort d’"El Mencho" : le Mexique peut-il échapper à l’emprise des cartels de la drogue ?

"El Mencho", chef du cartel Jalisco Nueva Generacion, a succombé à ses blessures le 22 février, après avoir été blessé lors d’une opération militaire au Mexique. Il est considéré comme le dernier grand baron de la drogue mexicain et il est accusé par les États-Unis d’être l’un des principaux responsables du trafic d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine et de fentanyl. L’annonce de sa mort a provoqué une vague de violences au Mexique.

Renaud Dély reçoit Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation spécialiste de narcotrafic.



Municipales 2026 : peut-on encore gagner les élections sans recourir à l’IA ?

À quelques semaines des élections municipales, les exemples d’usage de l’intelligence artificielle dans la campagne se multiplient. À Grenoble, un candidat a fait fabriquer son affiche par une IA, tandis qu’à Strasbourg, une candidate l’utilise dans une vidéo pour dénoncer la saleté de la ville. L’accessibilité de l’IA et son faible coût (environ 20 euros par mois par exemple pour utiliser ChatGPT) en font un atout dans le cadre d’une campagne politique. Les petits candidats pourraient ainsi décupler leurs moyens. Mais cet outil peut aussi servir à travestir la vérité et déstabiliser ses adversaires. Selon le média Politico, à ce stade, aucun parti politique n’a fixé de règles formelles en matière d’usage de l'IA.



Théophile Cossa nous explique le fonctionnement du Concours général agricole, gigantesque opération marketing de l’agriculture française.

Marie Bonnisseau nous raconte l’histoire d’un joueur de foot, en Turquie, qui a tenté de réanimer une mouette touchée par le ballon.