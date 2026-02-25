recherche
Magazines

"C ce soir" mercredi 25 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 février 2026 139
"C ce soir" mercredi 25 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 25 février 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 25 février 2026 :

Trump  Après la fascination, le doute ?

Record battu pour Donald Trump la nuit dernière à Washington avec le discours sur l’État de l’Union, discours annuel du président devant les membres du Congrès, le plus long de l’histoire récente… Un “âge d’or” mis en avant par le locataire de la Maison blanche qui tranche pourtant avec la réalité de ces derniers jours : des sondages de plus en plus négatifs et le revers infligé par la Cour suprême, qui a déclaré illégale la majeure partie de ses tarifs douaniers, pourtant le pilier de son action économique…

Karim Rissouli va débattre ce soir avec ses invités : 

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Agnès Delahaye, professeure d’histoire de la civilisation américaine à l’Université Lumière de Lyon II.

Hugo Toudic, docteur en philosophie politique à l’Université Sorbonne.

Gérald Olivier, journaliste, auteur, chercheur associé à l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe).

Olivier Fournout, maître de conférence HDR, département Sciences économiques et sociales, chercheur à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (CNRS).

Romuald Sciora, chercheur associé et directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des Etats-Unis de l’IRIS.

Clémentine Goldszal, journaliste.

Dernière modification le mercredi, 25 février 2026 20:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 25 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" mercredi 25 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

25 février 2026 - 16:42

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mercredi 25 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" mercredi 25 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

25 février 2026 - 16:42

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...