"C ce soir" mercredi 25 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 25 février 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 25 février 2026 :

Trump • Après la fascination, le doute ?

Record battu pour Donald Trump la nuit dernière à Washington avec le discours sur l’État de l’Union, discours annuel du président devant les membres du Congrès, le plus long de l’histoire récente… Un “âge d’or” mis en avant par le locataire de la Maison blanche qui tranche pourtant avec la réalité de ces derniers jours : des sondages de plus en plus négatifs et le revers infligé par la Cour suprême, qui a déclaré illégale la majeure partie de ses tarifs douaniers, pourtant le pilier de son action économique…

Karim Rissouli va débattre ce soir avec ses invités :

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Agnès Delahaye, professeure d’histoire de la civilisation américaine à l’Université Lumière de Lyon II.

Hugo Toudic, docteur en philosophie politique à l’Université Sorbonne.

Gérald Olivier, journaliste, auteur, chercheur associé à l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe).

Olivier Fournout, maître de conférence HDR, département Sciences économiques et sociales, chercheur à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (CNRS).

Romuald Sciora, chercheur associé et directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des Etats-Unis de l’IRIS.

Clémentine Goldszal, journaliste.