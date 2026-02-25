"Bonjour ! Avec vous" jeudi 26 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 26 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 26 février 2026 :

Métiers manuels

Une étude publiée aujourd’hui montre que les métiers manuels rapportent finalement beaucoup plus que les métiers de bureau… Alors a-t-on trop longtemps méprisé les métiers manuels ? À l’école, en famille, dans la vie. Métiers manuels job de rêve ou boulot ingrat ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Le statut de "beau-parent"

C'est un nouveau projet qui va concerner beaucoup d'entre vous : le statut du "beau-parent". Avec la profusion des familles recomposées, il y a énormément de beaux pères et de belles mères qui s’occupent parfois plus des enfants que leurs propres parents. Alors faut-il leur donner une vraie place et plus de droits ?