"Ça commence aujourd'hui" vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 27 février 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Ce projet auquel toute la famille a adhéré !

Parents, enfants, parfois même grands-parents : chacun y a trouvé sa place, son rôle, sa motivation. Entre doutes, organisation, imprévus et moments de complicité, c’est toute la famille qui s’est soudée autour d’un objectif commun.

Mais comment passe-t-on d’une simple idée à un véritable projet collectif ? Qu’est-ce qui fait que, pour une fois, tout le monde dit “oui” sans hésiter ? Engagement, passion, transmission, partage… Derrière cette aventure, il y a bien plus qu’un projet : il y a une histoire de famille.

15:05 Infidélité : une découverte choc !

Faustine Bollaert parle aujourd’hui d’une étape très redoutée par les parents : quand les enfants quittent la maison.

On estime aujourd’hui que 39% des parents souffriraient du syndrome du nid vide. Ses invités témoignent :

Ses 3 fils sont tous les 3 partis de la maison à l’âge de 13 ans en sport-études foot. Après le départ du dernier, Jeannette a demandé le divorce à son mari. Puis, elle a eu une petite fille qui la comble de bonheur. Une manière de pallier le manque de ses 3 garçons.

Maman poule, chaque départ de ses enfants à 18 ans a été un déchirement pour Élisabeth, laissant un vide incommensurable. Sombrant petit à petit, elle a décidé de remanier son quotidien en reprenant des études !

Karine et Emmanuel appréhendaient le départ de leurs enfants, de se retrouver seuls. Mais après celui du dernier en septembre, finalement tout va bien, ils se recentrent sur leur couple et sont très heureux de se retrouver ensemble.

Quand son fils unique a quitté la maison, Sophie est tombée en dépression.