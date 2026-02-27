"Capital" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er mars 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit de "Capital" dont le thème sera : « Sécu : révélation sur les nouveaux profiteurs ».

Ce numéro du magazine "Capital" explore comment le "modèle social français" est mis à rude épreuve par les coûts croissants, les abus et les nouvelles stratégies commerciales.

Arrêts maladie : enquête sur un dérapage sans fin

C’est un dossier inflammable ! En dix ans, les arrêts maladie ont augmenté de 30 %. Coût total pour la Sécurité sociale : 17 milliards d’euros, soit l’équivalent du budget de la justice ! Pourtant, chaque année, les pouvoirs publics serrent la vis : médecins sous surveillance, contrôle des patients et remboursements en baisse. Mais rien n’y fait !

Capital a remonté la chaîne d’un malaise bien français. Qui abuse du système ? Face au taux d’absentéisme qui s’aggrave, des patrons prennent le problème à bras le corps et multiplient les contrôles. Avec des résultats inquiétants : dans certains secteurs, un arrêt sur trois serait injustifié. Près de cinq cents médecins sont placés sous surveillance par l’Assurance maladie car ils auraient la main lourde sur les prescriptions d’arrêts de travail. Mais il existe de nombreuses manières de contourner ce système… aussi bien pour les médecins que pour les patients.

Médecins : vos urgences, leur business !

Six millions de Français sans médecin traitant, des services d’urgences saturés, une réalité qui touche désormais la majeure partie du territoire. Pour les patients, c’est un casse-tête… mais pour certains professionnels de santé, c’est un nouveau marché en pleine explosion. Téléconsultations, centres de soins sans rendez-vous, visites d’urgence à domicile : face à la pénurie, de nombreux Français se résignent à payer plus cher pour être soignés rapidement. Et certains médecins suivent la demande car l’urgence, aujourd’hui, ça rapporte parfois très gros. Qui sont ces mercenaires prêts à travailler pour le plus offrant ? Comment ces nouveaux circuits de soins express prospèrent sur les failles de notre système de santé, voire pour certains, en abusent ?

10 euros : et si c’était le vrai prix de vos lunettes ?

Des montures à seulement 3 euros, des verres à 5 euros : et si c'était le juste prix de vos lunettes ? Ces tarifs imbattables, c’est la promesse d’une nouvelle enseigne qui rêve de dynamiter le marché de l’optique : Blacksheep. Alors que valent vraiment ces modèles made in China et livrés en trois jours à peine ? Le succès pourrait vite être au rendez-vous, car les Français n’ont jamais payé aussi cher pour s’équiper. Comptez en moyenne 415 euros pour une paire de lunettes, avec des restes à charge qui explosent.

Alors que la France est un des pays qui compte le plus d’opticiens, pourquoi la concurrence ne fait-elle pas baisser les prix ? Surenchère d’option, prix de vente à la « tête de la mutuelle », Capital a enquêté sur la jungle des prix. Pour conquérir des clients, un acteur historique joue la carte de l’ultra transparence : Lunettes pour Tous. Sa promesse : des lunettes à zéro euros, fabriquées sur place en trente minutes chrono.