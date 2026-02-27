Tout pour prévenir et soulager le mal de dos sur T18 dimanche 1er mars 2026

Dimanche 1er mars 2026 à 20:55, T18 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré au mal de dos avec Michel Cymes et Adriana Karembeu.

Prévenir avant de guérir

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte de tous les secrets, pour préserver et soulager notre dos. Epaulés par des médecins, des ostéopathes, des kinésithérapeutes ou encore des chiropracteurs, ils comprendront comment notre dos est fait et comment nous pouvons agir pour le préserver et le soulager.

Comment éviter toutes les postures qui nous font mal au dos, sans que nous en ayons conscience ? Comment détendre notre dos pour qu’il récupère, après une journée sous tension ? Adriana et Michel apprendront à se mettre dans des positions très simples qui soulagent instantanément. Une simple chaise leur servira d’accessoire.

Autre clé d’un dos en pleine forme : l’activité physique. Et pour entretenir son dos, il ne faut surtout pas oublier de muscler ses abdominaux. Le muscle transverse qui fait le tour de notre taille, maintient à la fois l’avant et l’arrière de notre corps. Même en cas de douleurs dorsales, il est indispensable de bouger régulièrement, à son rythme. Nous suivrons d’ailleurs 4 jeunes femmes qui se sont remises au sport, malgré des douleurs tenaces et qui vont beaucoup mieux aujourd’hui. Et nous verrons, grâce à une société américaine, qu’il est possible de travailler debout une grande partie de la journée, avec des bénéfices très nets pour la santé.

Adriana et Michel rencontreront aussi des spécialistes qui nous éclaireront sur des choses toutes simples : comment choisir les bonnes chaussures pour préserver notre dos ? Qu’en est-il des talons pour les femmes ? Comment opter pour la bonne literie, sachant que notre dos est censé récupérer, la nuit ? Adriana et Michel participeront eux-mêmes, en toute confidentialité, à un test de matelas. Ils passeront aussi les gadgets anti-mal de dos au crible de la science.

Comprendre les douleurs dorsales

Adriana et Michel se pencheront aussi sur le processus de la douleur dorsale : d’où part-elle réellement ? Du corps ou du cerveau ? Ils s’apercevront notamment qu’il est possible de ressentir des douleurs physiques, alors qu’aucune lésion ne les justifie !

Enfin, en Allemagne, Adriana et Michel prendront conscience qu’une révolution médicale est en marche, en découvrant les fascias, un tissu conjonctif qui recouvre nos muscles, nos organes et qui pourrait être une des principales origines du mal de dos chronique !