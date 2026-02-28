recherche
Magazines

"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Gisèle Pélicot, samedi 28 février 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 240
"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Gisèle Pélicot, samedi 28 février 2026 sur France 2

Samedi 28 février 2026 à 14:05, Marie Drucker proposera sur France 2 un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes, l'affaire Gisèle Pélicot.

14.05 Affaire Gisèle Pélicot - Épisode 1 : Haine domestique

Septembre 2020, un homme est surpris dans un supermarché de Carpentras en train de filmer sous les jupes des femmes. Son arrestation va permettre de découvrir une série de viols à la perversité inimaginable. Pour la première fois, les policiers enquêteurs révèlent le déroulé de cette affaire vertigineuse qui a révélé des agissements abominables perpétrés pendant plus de vingt ans. 

15.05 Affaire Gisèle Pélicot - Épisode 2 : De victime à icône féministe

En plus d’être le principal accusé dans la terrible affaire de Mazan, Dominique Pélicot est mis en cause pour une tentative de viol en 1999. Un dossier criminel qui va en amener encore un autre. Nous verrons aussi l’écho mondial de son procès à Avignon, au cours duquel sa victime, sa femme, Gisèle Pélicot, va devenir une figure du combat contre les violences faites aux femmes. Pour la première fois, les magistrats de ce procès racontent la manière dont ils ont vécu cet événement historique.

16.00 Affaire Marie-Elisabeth Cons-Boutbou l- Mortels secrets de famille

C’est une affaire qui fleure bon les années 1980 : les célébrités de l’époque, l’argent facile et le milieu des courses de chevaux. Le 27 décembre 1985, un avocat parisien très en vue, meilleur ami du Premier ministre d’alors, Laurent Fabius, est assassiné dans son escalier dans le XVIe arrondissement de Paris. Règlement de comptes politique, vengeance conjugale alors que l’homme est en plein divorce, vendetta professionnelle… Les pistes sont nombreuses et il faudra des années pour dénouer cette affaire.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

28 février 2026 - 13:37

Sur le même thème...

&quot;Wheeler Dealers France&quot; : restauration d'une Lamborghini Diablo sur RMC Découverte lundi 2 mars 2026

"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Lamborghini Diablo sur RMC Découverte lundi 2 mars 2026

28 février 2026 - 13:21

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Sa…

27 février 2026 - 18:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...