"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Gisèle Pélicot, samedi 28 février 2026 sur France 2

Samedi 28 février 2026 à 14:05, Marie Drucker proposera sur France 2 un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes, l'affaire Gisèle Pélicot.

14.05 • Affaire Gisèle Pélicot - Épisode 1 : Haine domestique

Septembre 2020, un homme est surpris dans un supermarché de Carpentras en train de filmer sous les jupes des femmes. Son arrestation va permettre de découvrir une série de viols à la perversité inimaginable. Pour la première fois, les policiers enquêteurs révèlent le déroulé de cette affaire vertigineuse qui a révélé des agissements abominables perpétrés pendant plus de vingt ans.

15.05 • Affaire Gisèle Pélicot - Épisode 2 : De victime à icône féministe

En plus d’être le principal accusé dans la terrible affaire de Mazan, Dominique Pélicot est mis en cause pour une tentative de viol en 1999. Un dossier criminel qui va en amener encore un autre. Nous verrons aussi l’écho mondial de son procès à Avignon, au cours duquel sa victime, sa femme, Gisèle Pélicot, va devenir une figure du combat contre les violences faites aux femmes. Pour la première fois, les magistrats de ce procès racontent la manière dont ils ont vécu cet événement historique.

16.00 • Affaire Marie-Elisabeth Cons-Boutbou l- Mortels secrets de famille

C’est une affaire qui fleure bon les années 1980 : les célébrités de l’époque, l’argent facile et le milieu des courses de chevaux. Le 27 décembre 1985, un avocat parisien très en vue, meilleur ami du Premier ministre d’alors, Laurent Fabius, est assassiné dans son escalier dans le XVIe arrondissement de Paris. Règlement de comptes politique, vengeance conjugale alors que l’homme est en plein divorce, vendetta professionnelle… Les pistes sont nombreuses et il faudra des années pour dénouer cette affaire.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.