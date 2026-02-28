recherche
"Appels d'urgence" Les gendarmes de l’Est en guerre contre les fous du volant sur TFX lundi 2 mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 28 février 2026
Lundi 2 mars 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Alcool et accident : Les gendarmes de l’Est en guerre contre les fous du volant ».

Dans ce numéro, vous allez faire la connaissance de gendarmes spécialistes de la traque des chauffards en tout genre : les escadrons de sécurité routière.

En Lorraine, 90 militaires sont affectés jour et nuit à la surveillance des routes de Meurthe-et-Moselle.

Ils font la chasse à des automobilistes hors de contrôle qui roulent complétement ivres, des voitures folles en grand excès de vitesse qui sèment la panique dans les villages, ou encore des conducteurs ayant tellement abusé de stupéfiants qu’ils s’endorment au beau milieu de la chaussée.

Résultat, une série noire de tragédies avec 36 morts par accidents en 2022, 36 familles brisées. Un sombre bilan... Les gendarmes de la route de Lorraine se sont jurés de tout mettre en œuvre pour limiter cette hécatombe.

