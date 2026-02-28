"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Lamborghini Diablo sur RMC Découverte lundi 2 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 14ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Lamborghini Diablo.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x14 • Lamborghini Diablo

Gerry s’attaque à une icône absolue des années 90 : la Lamborghini Diablo. Héritière de la Countach, cette supercar mythique s’impose à sa sortie comme la voiture la plus rapide du monde, avec 325 km/h en pointe. Sous son capot, un V12 de 5,7 litres développant 492 chevaux, et un design signé Marcello Gandini devenu légendaire : silhouette ultra-basse, feux escamotables et surtout portes en élytre, la signature ultime des Lamborghini V12.

Mais l’exemplaire que Gerry va voir est loin d’être parfait. Délaissée par une société de location de voitures d’exception, la Diablo est immobilisée depuis un moment. Et les problèmes sont lourds : embrayage en fin de vie, rampe d’injection défaillante, arbre de transmission cassé, fond plat à refaire, sans oublier une porte passager défectueuse.

Objectif : remettre cette supercar mythique dans un état mécanique irréprochable pour espérer la revendre autour de 250 000 €. Un chantier à très haut risque, car avec une Diablo, il n’y a pas de place pour l’approximation… sous peine de voir le rêve italien virer au cauchemar mécanique.