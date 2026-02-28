recherche
Magazines

"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Lamborghini Diablo sur RMC Découverte lundi 2 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 116
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Lamborghini Diablo sur RMC Découverte lundi 2 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 14ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Lamborghini Diablo.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x14 Lamborghini Diablo

Gerry s’attaque à une icône absolue des années 90 : la Lamborghini Diablo. Héritière de la Countach, cette supercar mythique s’impose à sa sortie comme la voiture la plus rapide du monde, avec 325 km/h en pointe. Sous son capot, un V12 de 5,7 litres développant 492 chevaux, et un design signé Marcello Gandini devenu légendaire : silhouette ultra-basse, feux escamotables et surtout portes en élytre, la signature ultime des Lamborghini V12.

Mais l’exemplaire que Gerry va voir est loin d’être parfait. Délaissée par une société de location de voitures d’exception, la Diablo est immobilisée depuis un moment. Et les problèmes sont lourds : embrayage en fin de vie, rampe d’injection défaillante, arbre de transmission cassé, fond plat à refaire, sans oublier une porte passager défectueuse.

Objectif : remettre cette supercar mythique dans un état mécanique irréprochable pour espérer la revendre autour de 250 000 €. Un chantier à très haut risque, car avec une Diablo, il n’y a pas de place pour l’approximation… sous peine de voir le rêve italien virer au cauchemar mécanique.

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 13:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

28 février 2026 - 13:37

Sur le même thème...

&quot;Appels d'urgence&quot; Les gendarmes de l’Est en guerre contre les fous du volant sur TFX lundi 2 mars 2026

"Appels d'urgence" Les gendarmes de l’Est en guerre contre les fous du volant sur TFX lundi 2 mars 2026

28 février 2026 - 12:58

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Sa…

27 février 2026 - 18:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...