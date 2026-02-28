"C à vous" samedi 28 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 28 février 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Pourquoi la religion connaît un vent de jeunesse ?
Jean-François Colosimo, historien des religions.
Youna Rivallain, journaliste au service Religions pour le journal La Croix.
Pierre Palmade est libre depuis hier
Maître Mourad Battikh, avocat des victimes dans l'accident de la route impliquant Pierre Palmade.
20:00 C à vous, la suite
Philippe Besson pour son livre « Une pension en Italie », disponible depuis le 8 janvier aux éditions Julliard