"C à vous" samedi 28 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 28 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 28 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Pourquoi la religion connaît un vent de jeunesse ?

Jean-François Colosimo, historien des religions.

Youna Rivallain, journaliste au service Religions pour le journal La Croix.

Pierre Palmade est libre depuis hier

Maître Mourad Battikh, avocat des victimes dans l'accident de la route impliquant Pierre Palmade.

20:00 C à vous, la suite

Philippe Besson pour son livre « Une pension en Italie », disponible depuis le 8 janvier aux éditions Julliard