"C dans l'air" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 28 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 28 février 2026, Aurélie Casse reçoit Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de « La question israélienne » aux éditions de L'Observatoire.

Ce matin, les armées israélienne et américaine ont frappé l'Iran, actant ainsi l'échec des négociations en cours entre Washington et Téhéran. « Ce régime apprendra bientôt que personne ne doit défier la puissance et la force des forces armées des Etats-Unis (...) Déposez donc les armes. Vous serez traités équitablement avec une immunité totale, ou vous ferez face à une mort certaine » a déclaré Donald Trump dans la matinée au cours d'une allocution sur son réseau Truth social.

L'Iran n'a pas tardé à répliquer, prenant pour cibles des bases américaines dans la région. L'embrasement au Moyen-Orient suscite de nombreuses réactions à l'international. Emmanuel Macron a réagi longuement sur X pour dénoncer une « escalade (...) dangereuse pour tous » qui « doit cesser ».

La question reste ouverte quant à la légitimité de cette intervention, qui interroge quant à sa conformité vis-à-vis du droit international. La Norvège affirme que ces frappes ne le respectent pas. La réaction de la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, est quant à elle mesurée.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris et à la Paris business school PSB.

Patricia Allemonière, grand reporter.

Général François Chauvancy, général, rédacteur en chef de la revue Défense de l’Union-IHEDN, l’Institut des hautes études de défense nationale.

Eléonore Weil (en direct depuis Tel Aviv), journaliste indépendante.

Romuald Sciora (en direct depuis New York), chercheur associé et directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des Etats-Unis de l’IRIS

Le thème de l'émission :

L'Amérique et Israël frappent l'Iran

L'Iran ciblé par Israël et les États-Unis. Alors que l'État hébreu a annoncé lancer une « frappe préventive », Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient mené des « opérations de combat majeures » contre l'Iran dans une vidéo postée sur son réseau Truth Social, ce samedi 28 février. Washington a baptisé l’offensive « Operation Epic Fury » (Fureur épique), tandis qu’Israël parle du « Rugissement du Lion ».

Ce samedi matin, des explosions ont été entendues dans la capitale Téhéran, ainsi que dans plusieurs villes iraniennes, notamment dans la grande ville d'Ispahan et la ville sainte de Qom, au centre du pays, à Karaj, ville se trouvant à l'ouest de Téhéran, ainsi qu'à Kermanshah, à l'ouest de l’Iran. Cette offensive a déjà fait des victimes. Au moins 51 personnes ont été tuées lors d'une frappe contre une école de filles dans le sud de l'Iran, rapporte Ali Farhadi, un porte-parole du ministère de l'Éducation iranien, cité par l'agence de presse d'État IRNA.

L'objectif affiché par Donald Trump est de « défendre le peuple américain » en « éliminant les menaces imminentes posées par le régime iranien », citant le fait que l'Iran a « rejeté toutes les occasions de renoncer à ses ambitions nucléaires ».

Le président des États-Unis s'est également adressé au « peuple iranien, grand et fier ». « Je dis ce soir que l'heure de votre liberté est venue », a-t-il affirmé. Donald Trump a aussi appelé les membres des Gardiens de la révolution, des forces armées et de la police à « déposer les armes ».

De son côté, l’Iran a riposté en lançant des missiles et des drones non seulement vers Israël, mais aussi contre des pays du Golfe abritant des forces américaines. Les Gardiens de la révolution auraient frappé le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn, ainsi que d’autres bases américaines au Qatar et aux Émirats arabes unis. Bahreïn a confirmé qu’un site de la marine américaine avait été touché.

Pour quelles raisons Donald Trump a-t-il attaqué l’Iran ? Quel est le risque d’escalade après les frappes américano-israéliennes ciblant le pays ? Peut-on craindre une régionalisation du conflit ?

