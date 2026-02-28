"28 minutes" samedi 28 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 28 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Stefan de Vries, correspondant affaires européennes pour la radio néerlandaise BNR,

Meriem Amellal, journaliste à France 24, spécialiste du Moyen-Orient,

Arancha González, doyenne de l’École des affaires internationales de Sciences Po,

Nicolas Vadot, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Parapluie nucléaire : jusqu’où la France doit-elle aller pour protéger les Européens ?

Lundi 2 mars, Emmanuel Macron devra préciser la nouvelle doctrine française en matière de dissuasion nucléaire. Il se rendra sur l'île Longue, en face de Brest, où sont stationnés les quatre sous-marins lanceurs d'engins français. Dans un contexte géopolitique mondial plus que houleux, ce discours sera scruté aussi bien en Europe qu'à l'international.

Fin de vie : jusqu’où aller dans le droit à l’aide à mourir ?

L'Assemblée nationale a approuvé, le 25 février, en deuxième lecture, deux propositions de loi instaurant un droit à l'aide à mourir, ainsi que le développement des soins palliatifs. Le patient devra s’auto-administrer le produit létal sauf s’il n’est pas physiquement en mesure de le faire. Les cinq critères cumulatifs, déjà proposés en mai 2025, sont maintenus, mais la souffrance psychologique seule ne permettra pas de bénéficier de l’aide à mourir.

Renaud Dély recevra Anne-Solenne Hatte, comédienne et réalisatrice française, qui revient sur ses origines vietnamiennes dans son documentaire "Saveurs d'exil". Entre deux recettes et deux silences, elle tente de lever le voile sur son histoire familiale.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins groenlandais qui s'insurgent contre les ingérences de Donald Trump. Le 21 février, il avait annoncé l'envoi d'un navire-hôpital pour "prendre soin des nombreuses personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées là-bas".

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à James Talarico, le "Mamdani" du Texas. Inconnu il y a quelques semaines, le candidat à la primaire démocrate du Texas voit sa cote de popularité croître en menant une campagne aux accents spirituels.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision mexicaine. Le pays a été en proie à des violences venues du cartel de Jalisco Nueva Generacion, après l'arrestation et le décès de son chef "El Mencho". 10 000 militaires ont été mobilisés à travers le pays pour maîtriser la situation.

Natacha Triou nous invite à méditer sur notre capacité, ou non, à penser à rien.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.