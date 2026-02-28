"20h30 le samedi" sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 28 février 2026 sur France 2, « Le vertige des boys band » un documentaire qui raconte l’histoire du succès rapide, de la chute et du retour possible des boys bands.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Le vertige des boys band

Les 2Be3, Worlds Apart, ou Take That, l’ancien groupe de Robbie William, ces noms de groupe nous replongent dans un raz-de-marée aussi puissant qu’éphémère : celui des boys band des années 1990. Pendant quelques années, leur plastique parfaite a décoré les murs des chambres adolescentes et leurs tubes ont monopolisé les radios. Et puis… plus rien.

À la célébrité soudaine, et fabriquée de toutes pièces par les maisons de disques, a succédé le vertige du vide, parfois jusqu’à la tragédie. Aujourd’hui pourtant, la nostalgie opère : certains groupes se reforment et repartent en tournée, comme les Worlds Apart.

Mais avant ce phénomène planétaire des années 1990, une question se pose : quel a été le premier boys band originel de l’histoire de la musique ? Certains osent parler des Beatles...

Une story signée Perrine Bonnet, Henri Desaunay et Morgane Leproust.