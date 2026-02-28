recherche
Magazines

"20h30 le samedi" sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 238
"20h30 le samedi" sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 28 février 2026 sur France 2, « Le vertige des boys band » un documentaire qui raconte l’histoire du succès rapide, de la chute et du retour possible des boys bands.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Le vertige des boys band

Les 2Be3, Worlds Apart, ou Take That, l’ancien groupe de Robbie William, ces noms de groupe nous replongent dans un raz-de-marée aussi puissant qu’éphémère : celui des boys band des années 1990. Pendant quelques années, leur plastique parfaite a décoré les murs des chambres adolescentes et leurs tubes ont monopolisé les radios. Et puis… plus rien.

À la célébrité soudaine, et fabriquée de toutes pièces par les maisons de disques, a succédé le vertige du vide, parfois jusqu’à la tragédie. Aujourd’hui pourtant, la nostalgie opère : certains groupes se reforment et repartent en tournée, comme les Worlds Apart.

Mais avant ce phénomène planétaire des années 1990, une question se pose : quel a été le premier boys band originel de l’histoire de la musique ? Certains osent parler des Beatles...

Une story signée Perrine Bonnet, Henri Desaunay et Morgane Leproust.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le samedi&quot; sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

"20h30 le samedi" sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

28 février 2026 - 15:51

Sur le même thème...

&quot;20h30 le samedi&quot; sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

"20h30 le samedi" sur le vertige des boys band des années 90 ce 28 février 2026 sur France 2

28 février 2026 - 15:51

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

28 février 2026 - 15:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...