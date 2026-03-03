recherche
Magazines

"C dans l'air" mardi 3 mars 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 70
"C dans l'air" mardi 3 mars 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 3 mars 2026 à 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 3 mars 2026, Caroline Roux reçoit Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand. Il publie « Après l’Occident », aux éditions Perrin & Robert Laffont, un livre d’entretiens avec l’anthropologue Maurice Godelier.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités : 

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris et à la Paris business school PSB.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, et éditorialiste à Ouest France.

François Chauvancy, général, rédacteur en chef de la revue Défense de l’Union-IHEDN, l’Institut des hautes études de défense nationale

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales

Le thème de l'émission : 

« Il ne s'agit pas d'une guerre sans fin », martèlent depuis 24 heures les États-Unis et Israël. Le Premier ministre israélien évoque au contraire une « action rapide et décisive ». « Cela pourrait aussi prendre du temps, mais pas des années », a-t-il par ailleurs affirmé sur la chaîne américaine Fox News, alors que l’armée israélienne mène des bombardements incessants et simultanés ce mardi sur Téhéran et le Liban voisin.

Aux États-Unis, Donald Trump a affirmé dimanche que cette opération militaire en Iran ne durerait que « quatre semaines », voire « moins ». Un délai confirmé lundi par le secrétaire d’État américain à la Défense, qui a lancé lors d’un point presse : « Ce n’est pas l’Irak. Il ne s'agit pas d'une guerre sans fin. » Mais quelques heures plus tard, dans une interview accordée au New York Post, le président américain a dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Iran, « si elles étaient nécessaires ». Une déclaration fracassante, alors que la Maison-Blanche fait face aux réticences de l’opinion américaine et du Congrès, qui n’a pas été consulté avant le lancement de l’opération militaire et qui voit les pertes américaines s’alourdir : six soldats américains ont été tués.

Devant huit parlementaires du Congrès, habilités à recevoir des informations classifiées, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a tenté de justifier les frappes sur Téhéran, insistant sur le fait que l'objectif de cette guerre était « la destruction de leurs capacités [iraniennes] en matière de missiles balistiques et de leurs capacités navales ».

En Iran, la riposte se poursuit. Les gardiens de la révolution disent avoir attaqué une base américaine au Bahreïn et l'ambassade américaine à Riyad. Téhéran continue aussi de lancer des attaques de missiles et de drones dans le Golfe et bloque le détroit d'Ormuz, un canal vital pour l'économie mondiale où transite un cinquième des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié de la planète. Le pays s'en prend également à des installations pétrolières, obligeant la compagnie énergétique publique qatarie QatarEnergy à cesser sa production de gaz. Avec des conséquences déjà concrètes sur le prix de l’énergie : les cours du gaz et du pétrole flambent au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l’Iran.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le mardi, 03 mars 2026 15:33
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;100 jours avec les secours&quot;, immersion avec le Samu de Brignoles Le Luc, jeudi 5 mars 2026 sur RMC Life

"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Brignoles Le Luc, jeudi 5 mars 2026 sur RMC Life

03 mars 2026 - 14:14

Sur le même thème...

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; mardi 3 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" mardi 3 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

03 mars 2026 - 10:51

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...