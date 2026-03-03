"C dans l'air" mardi 3 mars 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 3 mars 2026 à 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 3 mars 2026, Caroline Roux reçoit Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand. Il publie « Après l’Occident », aux éditions Perrin & Robert Laffont, un livre d’entretiens avec l’anthropologue Maurice Godelier.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris et à la Paris business school PSB.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, et éditorialiste à Ouest France.

François Chauvancy, général, rédacteur en chef de la revue Défense de l’Union-IHEDN, l’Institut des hautes études de défense nationale

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales

Le thème de l'émission :

« Il ne s'agit pas d'une guerre sans fin », martèlent depuis 24 heures les États-Unis et Israël. Le Premier ministre israélien évoque au contraire une « action rapide et décisive ». « Cela pourrait aussi prendre du temps, mais pas des années », a-t-il par ailleurs affirmé sur la chaîne américaine Fox News, alors que l’armée israélienne mène des bombardements incessants et simultanés ce mardi sur Téhéran et le Liban voisin.

Aux États-Unis, Donald Trump a affirmé dimanche que cette opération militaire en Iran ne durerait que « quatre semaines », voire « moins ». Un délai confirmé lundi par le secrétaire d’État américain à la Défense, qui a lancé lors d’un point presse : « Ce n’est pas l’Irak. Il ne s'agit pas d'une guerre sans fin. » Mais quelques heures plus tard, dans une interview accordée au New York Post, le président américain a dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Iran, « si elles étaient nécessaires ». Une déclaration fracassante, alors que la Maison-Blanche fait face aux réticences de l’opinion américaine et du Congrès, qui n’a pas été consulté avant le lancement de l’opération militaire et qui voit les pertes américaines s’alourdir : six soldats américains ont été tués.

Devant huit parlementaires du Congrès, habilités à recevoir des informations classifiées, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a tenté de justifier les frappes sur Téhéran, insistant sur le fait que l'objectif de cette guerre était « la destruction de leurs capacités [iraniennes] en matière de missiles balistiques et de leurs capacités navales ».

En Iran, la riposte se poursuit. Les gardiens de la révolution disent avoir attaqué une base américaine au Bahreïn et l'ambassade américaine à Riyad. Téhéran continue aussi de lancer des attaques de missiles et de drones dans le Golfe et bloque le détroit d'Ormuz, un canal vital pour l'économie mondiale où transite un cinquième des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié de la planète. Le pays s'en prend également à des installations pétrolières, obligeant la compagnie énergétique publique qatarie QatarEnergy à cesser sa production de gaz. Avec des conséquences déjà concrètes sur le prix de l’énergie : les cours du gaz et du pétrole flambent au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l’Iran.

