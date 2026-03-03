"28 minutes" mardi 3 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 3 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 3 mars 2026 :



À la Maison des femmes, elles accueillent et réparent les victimes de violences

En 2016, la gynécologue-obstétricienne Ghada Hatem crée la première Maison des femmes. Cette institution propose dans un même lieu un accompagnement médical, psychologique, social et juridique aux femmes victimes de violences sexuelles et/ou conjugales. Aujourd’hui, il en existe une trentaine. La réalisatrice Mélisa Godet raconte la genèse de ces lieux dans son premier long métrage, “La Maison des femmes”, en salles à partir du mercredi 4 mars. Les deux femmes sont les invitées ce soir du magazine.

Guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël : vers un embrasement général ?

Un nouveau front s’est ouvert au Moyen-Orient avec des tirs de missiles et de drones du Hezbollah vers Israël, conséquence de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Cette offensive, en réaction à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, a été suivie de représailles avec de puissantes frappes aériennes israéliennes sur le Liban. Le régime iranien, chiite, a également mené plusieurs attaques contre ses voisins sunnites, des puissances pétrolières à la force de frappe limitée (à l’exception de l’Arabie saoudite), dont la sécurité dépend de leur alliance avec les États-Unis. Une base navale française à été touchée par une attaque de drones à Abou Dhabi, sans faire de blessés. Ces monarchies du Golfe n’ont pas pour seuls alliés les États-Unis, mais aussi la France, comme l'a rappelé Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères.

Xavier Mauduit nous raconte la vie du peintre Rembrandt alors qu’un nouveau tableau a été découvert au Rijksmuseum d’Amsterdam.

Marie Bonnisseau revient sur la décision de la Corée du Sud de partager ses données géographiques avec Google Maps.