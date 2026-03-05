"Ça commence aujourd'hui" jeudi 5 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 5 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Obésité chez l'enfant

Chaque année, le nombre d’enfants en surpoids ne cesse d’augmenter. Une réalité qui inquiète parents, médecins et enseignants. Aujourd’hui, l’obésité infantile n’est plus un phénomène isolé : elle est devenue un véritable enjeu de santé publique.

Alimentation trop riche, manque d’activité physique, écrans omniprésents… Derrière ces habitudes du quotidien se cachent parfois des conséquences lourdes pour la santé et le bien-être des plus jeunes.

Mais comment expliquer cette progression ? Quels sont les risques pour ces enfants ? Et surtout, quelles solutions existent pour prévenir et accompagner les familles ?

15:05 Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui étaient prêtes à braver tous les dangers pour avoir un bébé.

Atteinte d’une malformation osseuse, Johanna mesure 1m32. Lorsqu’elle a souhaité avoir des enfants, un accouchement par césarienne était la seule option. Les complications lors de sa quatrième grossesse restent encore aujourd’hui un traumatisme, qui ne freine pour autant pas son envie d’un cinquième enfant.

Constance est née avec une cardiopathie congénitale complexe. Lorsqu’elle a appris sa grossesse, les médecins lui ont annoncé qu’elle avait 80 % de risque d’y laisser la vie.

Mélissa est atteinte de mucoviscidose. Elle a toujours voulu un enfant même si elle devait y laisser la vie. À 4 mois de grossesse, elle a failli mourir à cause d’une grave hémorragie et a refusé une intervention qui aurait pu mettre en péril sa grossesse, elle préférait mourir que de perdre son bébé.