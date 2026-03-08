"Grands reportages" : Fous de patrimoine, ils transforment des lieux oubliés, dimanche 8 mars 2026 sur TF1

Dimanche 8 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Fous de patrimoine, ils transforment des lieux oubliés » un document inédit réalisé par Lisa Monin et Joanna Chabas.

La France possède un patrimoine exceptionnel, mais trop coûteux à entretenir, il est de plus en plus souvent mis en vente. Chaque année, des centaines d’églises, de collèges, d’hôpitaux ou de terrains se retrouvent sur le marché, cédés par l’État et les collectivités pour renflouer leurs caisses. L’année dernière, plus de 500 biens ont été vendus pour 220 millions d’euros.

Des particuliers passionnés osent alors un pari fou : acheter ces lieux oubliés pour leur offrir une seconde vie.

Dans les Landes, deux frères, Mickaël et Jean-François restaurent un immense palais épiscopal du XIVᵉ siècle. Deux ans de travaux, des centaines de milliers d’heures de chantier, et un compte à rebours lancé : réussiront-ils à terminer à temps pour ouvrir aux premiers mariages de la saison ?

En pleine campagne, Raphaëla transforme avec son compagnon un ancien hangar SNCF et deux wagons pour en faire un café-concept. Entre changement de vie et tensions budgétaires, leur couple tiendra-t-il ?

En Loire-Atlantique, Kristof a racheté un ancien hôpital psychiatrique pour y créer un escape game d'horreur unique en France, mais des délais très serrés menacent ce projet titanesque. Réussira-t-il à attirer assez de visiteurs pour le sauver ?

À Paris, Virginie ouvre les portes de bâtiments inoccupés pour en faire le décor de défilés, de soirées ou de tournages. Son défi : transformer, parfois le temps d’une nuit seulement, ces espaces oubliés en scènes d’exception.

Rénover un palais, réinventer des wagons, transformer un vieil asile en terrain de jeu ou faire défiler la mode dans une ancienne banque... ces passionnés ont un an pour réaliser leurs rêves et prouver qu'en France, le patrimoine peut encore se réinventer.