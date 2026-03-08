recherche
Sommaire du magazine "20h30 le dimanche" ce 8 mars 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026
Au sommaire du magazine "20h30 le dimanche" ce 8 mars 2026 sur France 2, la diffusion de « We love Québec », une story qui explore le lien culturel unique et passionné entre la France et le Québec.

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : "story", entretien, rencontre(s)...

We love Québec

Les dernières Victoires de la musique ont consacré Charlotte Cardin comme artiste féminine de l’année. Une histoire d’amour de plus entre la France et le Québec après Céline Dion, Robert Charlebois, Starmania, la comédie musicale composée par Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon, et bien sûr Garou.

Alors, même si les histoires d’amour ne s’expliquent pas toujours, celle-ci se raconte avec le grain de folie et l’autodérision propres à ces cousins d’Amérique du Nord.

Une story signée Sophie Wahl, Jean-Charles Guichard et Olivier Marzin.

Suivez nous...