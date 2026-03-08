"Sept à Huit" dimanche 8 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

17:15 Sept à Huit Life
“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !
Les conquérantes
Cosmétiques, restos, pâtisserie, leur succès fou.
18:20 Sept à Huit
Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
Sous les bombes
L'espoir et la peur à Téhéran, un document exclusif ce soir dans "Sept à Huit".
Bien sous tous rapports ?
Traque et arrestation d'un arnaqueur en série.
Soleil garanti
"Sept à Huit" vous propose de découvrir les "all inclusive" d'Agadir au Maroc.
19:30 Le portrait de la semaine
Pierre Perret : les femmes de ma vie
Pierre Perret reçoit Audrey Crespo-Mara dans sa maison, en pleine campagne, en Seine-et-Marne. Là où il vivait depuis plus de 60 ans avec Rebecca, son âme sœur.
Elle s’est éteinte le mois dernier, le laissant dévasté. C’est la première fois qu’il s’exprime depuis sa mort. Il affiche le sourire de la politesse.
Ce soir, Pierre Perret nous parle des femmes de sa vie.
Pierre Perret, qui publie « Mémé Anna » (éd. Mareuil) et qui sort une collection de livres CD, est le « Portrait de la semaine » par Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 8 mars à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.