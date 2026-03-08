"Beau Geste" dimanche 8 mars 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 8 mars 2026 à 22:45, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Jean Dujardin à l'occasion de la sortie du film « Les Rayons et les Ombres » le 18 mars au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Thomas Ngijol à l'occasion de la sortir du film « Police Flash 80 » le 18 mars au cinéma.

Beau geste a suivi la tournée des salles de l'acteur et humoriste Jeremy Ferrari à l'occasion de la sortie du film « Les K'dor » le 11 mars au cinéma.

L'actrice Ana Girardeau nous confiera son amour pour les comédiennes Lana Turner et Marlène Jobert son modèle.

L'enquête de la semaine de Beau Geste : comment raconter au cinéma ?