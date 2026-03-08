"Beau Geste" dimanche 8 mars 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Jean Dujardin à l'occasion de la sortie du film « Les Rayons et les Ombres » le 18 mars au cinéma.
Pierre Lescure sera aux côtés de Thomas Ngijol à l'occasion de la sortir du film « Police Flash 80 » le 18 mars au cinéma.
Beau geste a suivi la tournée des salles de l'acteur et humoriste Jeremy Ferrari à l'occasion de la sortie du film « Les K'dor » le 11 mars au cinéma.
L'actrice Ana Girardeau nous confiera son amour pour les comédiennes Lana Turner et Marlène Jobert son modèle.
L'enquête de la semaine de Beau Geste : comment raconter au cinéma ?