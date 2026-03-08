"Grands Reportages" : Secrets de familles, l'heure de vérité, dimanche 8 mars 2026 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 8 mars 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 vous proposera de revoir « Secrets de familles : l'heure de vérité », un document réalisé par Ludivine Favrel.

Ils tourmentent, ils obsèdent, ils empoisonnent l’existence. Les secrets de familles… Un héritage invisible mais lourd à porter qui peut faire voler en éclat la vie de ceux qui en sont les prisonniers…

Les équipes de "Grand Reportages" ont suivi 4 personnes rongées par leur quête de vérité et dont certaines vont trouver des réponses qui vont chambouler leur vie.

Le 16 juin 2019, la vie d’Elodie bascule. La jeune femme apprend que son père n’est pas son père biologique. “Ce qui blesse, c'est de se rendre compte qu’à 28 ans on a grandi sur une histoire qui n’est pas tout à fait la nôtre”. Pour se reconstruire, la jeune femme a mené l’enquête pendant des années pour tenter de répondre à ces questions obsédantes : a-t-elle des demi-frères et des demi-sœurs biologiques ? Quels sont ses antécédents médicaux ? Grâce à ses talents d’enquêtrice et à sa patience, Elodie est bien décidée à rechercher ses racines et à comprendre qui était son donneur sans qui, elle n’aurait jamais pu voir le jour… “Je cherche à retrouver la pièce de puzzle manquante”

Enzo a lui aussi besoin de réponses à ses questions. Placé en pouponnière alors qu’il n’était qu’un nourrisson et adopté à l’âge de 5 ans par sa famille d’accueil, ce père de famille est prêt à découvrir l’identité de ses parents biologiques. “Je ne voulais surtout pas reproduire avec mes enfants tout ce que j’ai pu subir dans mon enfance. Aujourd’hui j’ai 36 ans et porté par le soutien de ma femme et mes enfants, je me sens d’attaque pour découvrir mon histoire”. Un besoin de vérité qui va pousser le jeune homme dans ses retranchements et qui va le conduire à découvrir une vérité qu’il était loin … très loin d’imaginer : « quand vous découvrez ça, ça fait l’effet d’une bombe, c’est digne d’un film, c’est une histoire de fou ! ».

La vie d’Amandine est aussi sur le point d’être chamboulée. La jeune femme de 26 ans a pour la 1ère fois une piste sérieuse pour retrouver son petit frère. “Même si je ne le connais pas, je l’ai toujours aimé, toujours chéri. J’ai toujours eu cette petite image de lui, c’est mon bébé “. Portée par un amour inconditionnel, Amandine veut tout tenter pour retrouver celui qu’elle n’a plus revu depuis ses 18 ans. Et pour la première fois depuis des mois, cette enquêtrice amatrice a enfin une piste sérieuse… son petit frère n’habiterait pas très loin... Elle veut maintenant tout tenter pour le retrouver. “Là c’est un peu quitte ou double soit on a un peu de chance soit je fais tout ça pour rien”

A bientôt 50 ans, Marc, lui, ose enfin déterrer le secret que sa mère lui a longtemps caché… “ma mère a été adoptée parce qu’elle était la fille d’une religieuse, je suis le petit fils du péché par excellence”. Un comble pour cet ancien prêtre qui a quitté les ordres afin de vivre son histoire d’amour avec Ingrid, son âme-sœur, qui recherche, elle, ses origines biologiques. Depuis des mois, ce couple de détectives en herbe se livre à des recherches pour connaître la vérité sur leur passé… et grâce à un travail acharné et à des test ADN, Marc pourrait bien se découvrir une nouvelle famille… aux confins de l’Europe du Nord.

Marc… Amandine… Enzo… Elodie… Quatre destins brisés par le poids du secret… Mais bien décidés aujourd’hui à reconstituer le puzzle de leur vie.