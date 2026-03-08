"90' Enquêtes" : Pickpockets, bagarres et chauffards, la police de Toulouse à l'offensive mardi 10 mars 2026 sur TMC (vidéo)

Mardi 10 mars 2026 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera de revoir sur TMC un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Pickpockets, bagarres et chauffards : La police de Toulouse à l'offensive ».

Toulouse, c'est l'une des villes préférées des Français, réputée pour son sens de la fête et surtout ses champions de Rugby !

Mais il y a un autre terrain sur lequel la ville dépense beaucoup d'énergie : celui de la lutte contre la délinquance.

Depuis 2022, les crimes et délits y ont reculé de plus de 3%. De bons résultats que l'on doit notamment à sa police municipale : 400 hommes et femmes, le double d'il y a 10 ans.

Parmi eux, Émilie, une jeune policière qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds lorsqu'elle a face à elle des bagarreurs, des pickpockets et même des prostituées.

Toulouse, c'est aussi une ville jeune : un habitant sur quatre est étudiant. Après les cours, ils sont nombreux à sortir le soir. Mais à cause des excès d'alcool et de stupéfiants, les petites rues du centre-ville ont parfois des airs de Far West : vols de vélo, agressions, les dérapages sont nombreux, mais Julie et Cédric, chef du groupe moto, ne laissent rien passer.