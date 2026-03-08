recherche
Magazines

"Non élucidé" : l’affaire Gaëlle Fosset à revoir sur T18 mardi 10 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 150
"Non élucidé" : l’affaire Gaëlle Fosset à revoir sur T18 mardi 10 mars 2026

Mardi 10 mars 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 1ère saison de "Non élucidé" qui revient sur l'affaire Gaëlle Fosset, l'une des énigmes criminelles les plus marquantes de ces vingt dernières années en Normandie.

En 2007, Gaëlle Fosset est retrouvée morte dans son petit pavillon. La jeune femme qui n’avait que 21 ans a reçu 66 coups de couteau.

Très vite, les enquêteurs ont le sentiment que la jeune femme a volontairement ouvert la porte à son agresseur. Ils interrogent son compagnong avant de le mettre totalement hors de cause. Des amis sont entendus ainsi que des voisins mais aucun élément ne permet de faire progresser l’enquête.

Les habitants du village paniquent et craignent un crime de rôdeur.

Non élucidé, le destin brisé de Gaëlle présenté par Arnaud Poivre d’Arvor, Negar Haeri et Jean-Marc Bloch à revoir mardi 10 mars 2026 à 20:55 sur T18.

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 13:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire du magazine &quot;20h30 le dimanche&quot; ce 8 mars 2026 sur France 2

Sommaire du magazine "20h30 le dimanche" ce 8 mars 2026 sur France 2

08 mars 2026 - 14:11

Sur le même thème...

Sommaire du magazine &quot;20h30 le dimanche&quot; ce 8 mars 2026 sur France 2

Sommaire du magazine "20h30 le dimanche" ce 8 mars 2026 sur France 2

08 mars 2026 - 14:11

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 8 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 8 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidé…

08 mars 2026 - 11:30 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...