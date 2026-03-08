"Non élucidé" : l’affaire Gaëlle Fosset à revoir sur T18 mardi 10 mars 2026

Mardi 10 mars 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 1ère saison de "Non élucidé" qui revient sur l'affaire Gaëlle Fosset, l'une des énigmes criminelles les plus marquantes de ces vingt dernières années en Normandie.

En 2007, Gaëlle Fosset est retrouvée morte dans son petit pavillon. La jeune femme qui n’avait que 21 ans a reçu 66 coups de couteau.

Très vite, les enquêteurs ont le sentiment que la jeune femme a volontairement ouvert la porte à son agresseur. Ils interrogent son compagnong avant de le mettre totalement hors de cause. Des amis sont entendus ainsi que des voisins mais aucun élément ne permet de faire progresser l’enquête.

Les habitants du village paniquent et craignent un crime de rôdeur.

Non élucidé, le destin brisé de Gaëlle présenté par Arnaud Poivre d’Arvor, Negar Haeri et Jean-Marc Bloch à revoir mardi 10 mars 2026 à 20:55 sur T18.