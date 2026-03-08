"C Politique" dimanche 8 mars 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 8 mars 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 8 mars 2026 :

Iran • La première guerre de l'rère IA ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit :

Adrien Tallent, docteur en philosophie politique et éthique.

Laure de Roucy Rochegonde, chercheuse, directrice du Centre géopolitique des technologies de l'Ifri.

Guillaume Grallet, rédacteur en chef du service Sciences et Tech du Point.

Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre, docteure en philosophie.

Olivier Sibony, professeur à HEC Paris et à Oxford.