recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" lundi 9 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 158
"Les maternelles XXL" lundi 9 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Lundi 9 mars 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire lundi 9 mars 2026 :

  • Maman solo de jumeaux, je suis fière de moi !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Préparer les chiens à l’arrivée d’un bébé
  • Tout savoir sur le nouveau congé de naissance
  • Comment parler de la guerre aux enfants
  • Crèche en pleine nature : dehors les enfants !
  • Émotions de l’enfant : leur apprendre, les comprendre
  • Le sommeil des bébés agite les réseaux sociaux
  • Pourquoi les chansons d’enfants nous restent en tête ?
  • Arthur H : son enfance, sa famille.
Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 21:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; lundi 9 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" lundi 9 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

08 mars 2026 - 20:33

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; lundi 9 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" lundi 9 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

08 mars 2026 - 20:33

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 8 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 8 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidé…

08 mars 2026 - 11:30 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...