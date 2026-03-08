"Les maternelles XXL" lundi 9 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 9 mars 2026 :
- Maman solo de jumeaux, je suis fière de moi !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Préparer les chiens à l’arrivée d’un bébé
- Tout savoir sur le nouveau congé de naissance
- Comment parler de la guerre aux enfants
- Crèche en pleine nature : dehors les enfants !
- Émotions de l’enfant : leur apprendre, les comprendre
- Le sommeil des bébés agite les réseaux sociaux
- Pourquoi les chansons d’enfants nous restent en tête ?
- Arthur H : son enfance, sa famille.