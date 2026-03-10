"C à vous" mardi 10 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 10 mars 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Municipales : les enjeux locaux au cœur du scrutin
Blanche Leridon, directrice des études France de l’Institut Montaigne.
Stephane Zumsteeg, directeur du département Politique et Opinion, Ipsos BVA.
Louis XVI : la chambre du roi détruite pendant la Révolution reconstituée
Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et Trianon.
20:00 C à vous, la suite
Fabrice Luchini, Louise Orry-Diquéro, Iris Bry, Marie Narbonne pour le film « Victor comme tout le monde » en salle le 11 mars.