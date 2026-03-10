"C à vous" mardi 10 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 10 mars 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 10 mars 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Municipales : les enjeux locaux au cœur du scrutin

Blanche Leridon, directrice des études France de l’Institut Montaigne.

Stephane Zumsteeg, directeur du département Politique et Opinion, Ipsos BVA.

Louis XVI : la chambre du roi détruite pendant la Révolution reconstituée

Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et Trianon.

20:00 C à vous, la suite

Fabrice Luchini, Louise Orry-Diquéro, Iris Bry, Marie Narbonne pour le film « Victor comme tout le monde » en salle le 11 mars.