"28 minutes" mardi 10 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 10 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 10 mars 2026 :



"Donner à manger" : un geste ordinaire éminemment politique

Qu’y a-t-il de "spécifiquement humain" dans l’acte de donner à manger ? La philosophe Joëlle Zask s’interroge dans un monde “malade de son alimentation”. Pour elle, manger et donner à manger ne se résument pas à se nourrir, ce sont des gestes politiques. Elle publie, le 12 mars, “Donner à manger. Politique d’un geste ordinaire”, aux éditions Premier parallèle.

Guerre en Iran : va-t-on vers un choc énergétique mondial ?

Dans la nuit du 8 au 9 mars, le prix du baril de pétrole s’est envolé pour frôler les 120 dollars, avant de retomber en dessous des 100 dollars ce matin. Cette augmentation est la conséquence de la guerre en Iran qui dure depuis onze jours, les marchés financiers anticipant une raréfaction de l’offre mondiale d’énergie. En cause, les dommages infligés par la République islamique à des infrastructures énergétiques du pays du Golfe. Autre conséquence de la guerre, l’Iran bloque en grande partie le détroit d’Ormuz par lequel transitent environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. En France, le prix moyen du gazole à la pompe a atteint la barre symbolique des 2 euros le litre le 9 mars, selon l’AFP.

Xavier Mauduit revient sur la guérison d’un homme qui souffrait de hoquets persistants depuis vingt ans.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la dernière déclaration de Timothée Chalamet qui a déclenché un tollé dans le monde de l’opéra et du ballet.