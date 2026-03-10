"Complément d'enquête" sur Patrick Sébastien, jeudi 12 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 12 mars 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" consacré à Patrick Sébastien : « Gloire, télé et dérapages : les 1000 vies de Patrick Sébastien ».

Patrick Sébastien a toujours tout osé. Ce provocateur professionnel relèvera-t-il son dernier défi, celui de basculer en politique en vue de la présidentielle de l'an prochain ?

Tout début janvier, en toute discrétion a vu le jour un site internet baptisé PatrickSebastien2027.fr. En cliquant, on découvre la photo de l'ancien humoriste en costume, dans une posture « présidentielle », et un slogan : « remettre l’humain au centre du débat ».

Est-ce le signe d’une possible candidature de l’amuseur à l’Élysée ?

Se rêve-t-il un destin à la Zelensky ou à la Trump, ces hommes de télé devenus présidents ?

Il faut dire que depuis quelques mois, Patrick Sébastien se pique de parler aux Français. Il a lancé son mouvement « Ça suffit », officiellement une plateforme pour recueillir les doléances des citoyens. Dans le même temps, il écume les plateaux télés pour vendre son nouveau livre et défendre ses idées. Son cas commence à questionner le monde politique, jusqu’à l’Élysée.

Mais qui se cache vraiment derrière Patrick Sébastien ? À 72 ans, et 50 ans de carrière, l’homme a déjà vécu 1000 vies. Il a été tour à tour brillant imitateur, chanteur à succès, producteur prospère, président de club de rugby, écrivain méconnu, réalisateur et acteur méprisé.

La critique parisienne ne l’a pas toujours soutenu, c’est peu dire. Cela a profondément blessé cet homme à fleur de peau, qui n’a jamais connu son père, et qui ne s’est jamais remis de la mort de son fils.

Homme de paradoxe, il est à la fois furieusement antisystème tout en étant le chouchou de la quasi totalité des présidents de la Ve République.

Patrick Sébastien c’est aussi une grande carrière à la télévision, sur TF1 puis sur France 2 avec des succès fous comme son émission culte de canulars « Le Grand Bluff » : 17,5 millions de téléspectateurs en 1992, record inégalé pour un divertissement.

Mais aujourd’hui la télé c’est fini pour lui, l’animateur fait moins recette. Place désormais à la scène et à ses spectacles de chansons festives et paillardes. Il a accepté que nous l’accompagnions en tournée, et a répondu à nos questions.

Partout en France, il fait salle comble. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le showman intéresse la justice : il est accusé d’avoir pratiqué un acte sexuel sur scène au Cap d’Agde cet été devant un public familial.

Complément d’enquête sur un clown bien plus sérieux qu’il n’y paraît : Patrick Sébastien a accepté de s'asseoir dans les fauteuils rouges pour revenir sur une carrière hors norme.

Une enquête de Julien Daguerre, Julien Ababsa et Vincent Buchy