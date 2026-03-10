"Bonjour ! Avec vous" mercredi 11 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 11 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 11 mars 2026 :

Guerre au Moyen-Orient : allez-vous renoncer à certains projets?

Nicolas Doze répondra à toutes vos interrogations sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient pour notre portefeuille.

Guerre entre les boomers et les jeunes ?

Michel Houellebecq le disait « les jeunes ont raison de haïr les boomers ! » Qu’en pensez-vous ? Entre jalousie et conflit de générations, Christophe Beaugrand sera à votre écoute.

