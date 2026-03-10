"Bonjour ! Avec vous" mercredi 11 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 11 mars 2026 :
Guerre au Moyen-Orient : allez-vous renoncer à certains projets?
Nicolas Doze répondra à toutes vos interrogations sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient pour notre portefeuille.
Guerre entre les boomers et les jeunes ?
Michel Houellebecq le disait « les jeunes ont raison de haïr les boomers ! » Qu’en pensez-vous ? Entre jalousie et conflit de générations, Christophe Beaugrand sera à votre écoute.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous