"Les maternelles XXL" mercredi 11 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 mars 2026 183
Mercredi 11 mars 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mercredi 11 mars 2026 :

  • J’ai eu deux enfants pendant mes études…

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • On a testé le Bubble foot !
  • Grossesse, accouchement : la to-do-list du co-parent
  • Telle mère, telle fille…vraiment ?
  • Une coloc’solidaire avec les enfants des quartiers
  • Puériculture : quoi de neuf ?
  • Tiktok adore vous mettre en colère
  • Des gâteaux d’anniversaire vite faits, bien faits !
  • Cœur de Pirate, son enfance, ses enfants…
Dernière modification le mardi, 10 mars 2026 21:07
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
