"Les maternelles XXL" mercredi 11 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 11 mars 2026 :
- J’ai eu deux enfants pendant mes études…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- On a testé le Bubble foot !
- Grossesse, accouchement : la to-do-list du co-parent
- Telle mère, telle fille…vraiment ?
- Une coloc’solidaire avec les enfants des quartiers
- Puériculture : quoi de neuf ?
- Tiktok adore vous mettre en colère
- Des gâteaux d’anniversaire vite faits, bien faits !
- Cœur de Pirate, son enfance, ses enfants…