"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Charente-Maritime, vendredi 13 mars 2026 sur W9

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026 211
Vendredi 13 mars 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Danger sur les routes de Charente-Maritime : les gendarmes serrent la vis ! ».

Sur la nationale entre Saintes et Cognac, le lieutenant Brice flashe une voiture de sport : 170 km/h, 60 de trop ! Le conducteur conteste et multiplie les provocations… Ces interventions qui virent au bras de fer sont fréquentes. Mais les gendarmes ne se laissent pas intimider.

En 2025, 45 personnes sont mortes sur les routes de Charente-Maritime, soit une hausse de 10 % en un an ! C’est bien au-dessus de la moyenne nationale. Face à ce bilan alarmant, les chauffards sont plus que jamais dans le viseur.

Sur une petite route de campagne au sud de La Rochelle, une course-poursuite s'engage. Tom et Jonathan de la brigade motorisée de Saintes sont aux trousses d’un automobiliste repéré sans ceinture. Il refuse d’obtempérer et prend la fuite. Très vite, les infractions s’accumulent : pas d’assurance… et peut-être bien pire.

Sur les axes du département, gare aux contrôles ! Le GLCF (Groupe Local de Contrôle des Flux) peut poursuivre les investigations au domicile des contrevenants. Un conducteur testé positif au cannabis l’apprend à ses dépens : il fait pousser des plants chez lui…

Mais la lutte anti-drogue ne s’arrête pas aux routes. Au port de La Rochelle, les gendarmes de la brigade nautique inspectent les ferrys vers les îles de Ré et d’Oléron. Et aucune cachette ne résiste au flair de Sneakers, le chien de l’unité…

