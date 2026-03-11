"28 minutes" mercredi 11 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 11 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 11 mars 2026 :



Cuba, prochaine cible de Donald Trump : par la force ou par la négociation ?

Après la capture du président vénézuelien Nicolás Maduro début janvier, Donald Trump va-t-il s’attaquer à l’île voisine de Cuba ? Samedi 7 mars, le président américain a déclaré devant plusieurs dirigeants latino-américains, proches des États-Unis et réunis dans son golf de Miami, que Cuba “vivait ses dernières heures”. L’économie cubaine est à bout de souffle depuis plusieurs années et cette situation de crise s’est aggravée avec le renversement de son allié vénézuélien, fournisseur de pétrole.

Christophe Ventura, chercheur à l’Iris et responsable du programme Amérique latine et Caraïbes, l'invité d'Élisabeth Quin.

Accès aux soins, déserts médicaux : que peuvent faire les maires ?

Selon une étude de janvier 2026 menée par l’institut Verian, 65 % des Français ont déjà renoncé à consulter un professionnel de santé à cause de délais d’attente trop longs. Les déserts médicaux constituent un enjeu majeur des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. En effet, 70 % des sondés estiment que leur commune a “un rôle à jouer en matière de santé”. Pour pallier ce manque, les élus locaux multiplient les propositions pour attirer des médecins dans leur commune, mais aussi pour rendre le coût de la santé plus accessible. Mutuelles communales, loyers attractifs pour les soignants ou encore développement des centres de santé publics figurent parmi les mesures des candidats.

Selon une étude de l’Institut national du sommeil et de la vigilance, les Français dorment de moins en moins : l’occasion pour Xavier Mauduit d’évoquer l’histoire oubliée du sommeil biphasique pratiqué au Moyen Âge.

Marie Bonnisseau s’intéresse au nouveau classement du magazine "Forbes" qui révèle que la planète compte 400 milliardaires de plus qu’il y a un an.