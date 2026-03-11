"Bonjour ! Avec vous" jeudi 12 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 12 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 12 mars 2026 :

Santé : avez-vous du mal à trouver des rendez-vous ?

Les municipales, c'est dans trois jours ! Et un sondage le confirme, la préoccupation numéro 1 des français avant même la sécurité, c’est la santé et les problèmes d’accès aux soins dans les communes.

Le syndrome de l'imposteur

C’est le titre de cette BD qui vient de sortir. Vous savez, c’est ce manque de confiance en soi qu’on peut avoir parfois. Être persuadé qu’on n’a pas les compétences que notre patron nous prête qu’on ne mérite pas ce qu’on a ! C’est, paraît-il, très répandu...

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous