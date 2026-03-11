"Les maternelles XXL" jeudi 12 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 12 mars 2026 :
- J’ai surmonté ma dépression du post-partum
Les autres sujets traités dans l'émission :
- La rentrée à la maternelle, ça se prépare
- Les verrues : les reconnaitre et les traiter
- Pas facile l’apprentissage de la sexualité…
- Les premiers instants d’un nouveau-né…
- Des activités à faire avec un tout petit
- Ces influenceurs qui promettent la richesse aux ados
- Avec 3 filles à la maison, c’est moi Cendrillon
- Ma vie de papa chanteur