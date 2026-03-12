recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 12 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 12 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Violeur des balcons : 30 ans après, l'agresseur court toujours

15:05 Réseaux de prostitution, trafic de drogues : le cri d'alarme de ces mamans désemparées !

C’est un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d’ampleur : l’embrigadement des mineurs dans les réseaux de prostitution et de trafic de drogue. Aujourd’hui, ils seraient des milliers, parfois très jeunes, entre les mains de ces groupes organisés. Mais derrière ces mineurs en dangers, ce sont autant de parents désemparés qui tentent de les sauver...

 

