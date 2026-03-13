recherche
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 13 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 mars 2026 211
Ce vendredi 13 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Bétharram un an après, où en sont les victimes ?

Pendant des décennies, derrière les murs d’un pensionnat catholique du sud-ouest de la France, des élèves affirment avoir subi violences, humiliations et agressions sexuelles. L’affaire de Notre‑Dame de Bétharram est aujourd’hui considérée comme l’un des plus grands scandales de violences dans l’histoire de l’éducation française. Plus de deux cents anciens élèves ont dénoncé des faits qui auraient duré des années 1950 jusqu’aux années 2000.

Un an après les premières révélations, où en est l’enquête ? Combien de victimes ont été entendues ? La justice parviendra-t-elle à établir les responsabilités dans cette affaire hors norme ?

15:05 Affaire Bonfanti : le combat d'une famille pour obtenir la vérité

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” les proches de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue il y a presque 40 ans.

Le 22 mai 1986 à Pontcharra en Isère, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans et maman de 2 jeunes enfants, disparaît au cours d’une livraison de journaux. Très vite les soupçons se tournent vers Yves Chatain, 21 ans, propriétaire de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse avait été retrouvée garée ce jour-là.

Avec beaucoup d'émotion, la famille de Marie-Thérèse a accepté de témoigner de la femme aimée qu’elle était.

Dernière modification le vendredi, 13 mars 2026 08:48
Publié dans Magazines, Vendredi
