Sommaire de "50' Inside" samedi 14 mars 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 14 mars 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la Une • L’arrestation de l’ex-prince Andrew.

Actu • La famille royale d’Angleterre face au scandale.

En coulisses • Le concours de beauté qui casse les codes.

Le portrait • Confidences de Laetitia Milot.



La Story • Vanessa Paradis ! Le fabuleux destin d’une icône.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Bahamas, l’archipel paradisiaque des Caraïbes !

Qui sont ceux qui ont décidé de tout plaquer pour y vivre à l’année ? À quoi ressemble leur quotidien dans ce décor de carte postale ?