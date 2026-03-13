"C dans l'air" vendredi 13 mars 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 13 mars 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 13 mars 2026, Aurélie Casse reçoit Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

En pleine période de guerre au Moyen-Orient, la France, qui opte toujours pour la position défensive, subit néanmoins les conséquences des tensions en région pétrolière. Au cœur de ce conflit, le détroit d’Ormuz, très étroit corridor maritime partagé entre Oman et l’Iran, où transite habituellement le quart du pétrole et du gaz consommés dans le monde. Bloqué depuis le début des frappes sur son sol, l’Iran en a fait sa première arme de guerre en menaçant les bateaux qui veulent s’y aventurer de devenir des cibles. Une situation qui impacte inéluctablement le prix du baril du pétrole, qui stagne à plus de 100 dollars depuis plusieurs jours, alors qu’il était à 70 la veille des frappes américano-israéliennes. Alors en France, le prix à la pompe a bondi, trop fortement, et le gouvernement a obtenu des distributeurs de carburants qu’ils plafonnent le prix au litre, en plus d’une promesse de baisse. Mais au-delà, se dirige-t-on vers une crise économique mondiale ?

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des questions internationales, correspondant en Irak pendant douze ans.

Patricia Allémonière, grand reporter.

Alain Pirot, journaliste, réalisateur, spécialiste des questions de défense, ancien correspondant en Israël.

Le thème de l'émission :

Il s’appelait Arnaud Frion et appartenait au 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces, dans l’Isère. L'adjudant-chef a été tué jeudi soir dans une attaque de drones contre une base de la coalition internationale dans la région d’Erbil, en Irak. Six autres soldats ont été blessés lors de cette frappe, revendiquée par un groupe armé irakien pro-iranien.

Cette milice, nommée Ashab al-Kahf, apparue en 2019, a annoncé vouloir cibler tous les intérêts français en Irak et dans l’ensemble de la région « après l’arrivée du porte-avions français ».

La présence de l’armée française en Irak n’est pas en lien avec le conflit en cours au Moyen-Orient, déclenché le 28 février par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Depuis 2014, l’armée française est engagée dans la coalition internationale formée pour combattre l’organisation djihadiste État islamique. La mission principale des militaires français est la formation des forces irakiennes et des combattants kurdes peshmergas, notamment dans la région d’Erbil, capitale du Kurdistan irakien.

« Nos soldats ont été frappés alors qu'ils luttaient contre le terrorisme. La position de la France est purement défensive », a affirmé Emmanuel Macron ce vendredi. En début de semaine son côté, le président de la République avait justifié le déploiement du Charles de Gaulle en Méditerranée par un souci « de protection » de Chypre et de la présence française dans la région, où vivent 400 000 Français et où sont engagés de nombreux militaires. Dénonçant une attaque « inacceptable », le président de la République a rendu hommage à l'adjudant-chef Arnaud Frion, « mort pour la France ». « La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques », a déclaré le chef de l’État, ajoutant : «La France continuera à faire preuve de sang-froid, de calme, de détermination, d'être fiable vis-à-vis de nos partenaires, de protéger nos ressortissants et de défendre nos intérêts et notre sécurité ».

La France est visée directement, alors que l’Iran et ses alliés poursuivent les frappes de drones et de missiles dans la région, au lendemain de l’appel du nouveau Guide suprême iranien à maintenir le détroit d'Ormuz fermé et à étendre le conflit. Selon le gouverneur d’Erbil, le Kurdistan irakien a essuyé depuis hier plus de 30 attaques de drones. Des drones ont frappé le sultanat d’Oman, d’autres ont été interceptés en Arabie saoudite et en Israël.

Des frappes iraniennes qui ciblent également particulièrement les pétroliers présents autour du détroit d’Ormuz. Une vingtaine de navires se trouvant dans ce détroit ou à proximité ont été attaqués depuis que les Gardiens de la Révolution iraniens bloquent de facto ce passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

Face à la crise énergétique et à la flambée des prix, les États-Unis ont annoncé ce vendredi autoriser, de manière temporaire, la vente du pétrole russe stocké sur des navires. En France, le gouvernement a obtenu des distributeurs de carburants qu’ils plafonnent ou baissent de 10 à 30 centimes par le prix au litre. Mais jusqu'à quand ? Deux semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix du pétrole flambent.

Une hausse qui préoccupe en particulier les professionnels de différents secteurs, des agriculteurs, pêcheurs et transporteurs routiers jusqu'aux fabricants de produits à base de plastique. Nos journalistes sont allés à leur rencontre. Ils ont également interrogé des membres de la communauté iranienne en France, inquiets et divisés, tant sur l’opération américano-israélienne que sur l’avenir de leur pays.

Alors pourquoi la France est-elle ciblée ? Quelle est la situation au Moyen-Orient ? Quelles conséquences en France ? Se dirige-t-on vers une crise économique et financière mondiale ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.