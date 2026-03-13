"28 minutes" vendredi 13 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 13 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien,

Jean-Loup Bonnamy, essayiste, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de géopolitique,

Isabelle Saporta, essayiste et éditorialiste,

Coco, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Guerre au Moyen-Orient : la stratégie défensive d’Emmanuel Macron peut-elle tenir ?

Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars, un soldat français a été tué en Irak à la suite d'une frappe de drones près d’Erbil, au Kurdistan irakien. Il était déployé dans le cadre de l'opération Chammal, qui lutte contre le terrorisme. Dans le même temps, un groupe armé irakien pro-iranien a déclaré vouloir prendre pour cible "tous les intérêts français en Irak et dans la région".

Crise démocratique : les municipales peuvent-elles encore mobiliser ?

D'après un sondage du Cevipof réalisé en février 2026, les Français ne sont plus que 22 % à faire confiance aux politiques. Mais 72 % jugent le bilan des maires positif. Les élections municipales, dont le premier tour se tient le 15 mars, sauront-elles limiter l'abstention ?

Renaud Dély reçoit Jessica Jousse-Baudonnet, vétérinaire et ardente défenseuse des araignées. Elle publie "Ce que les araignées m'ont appris" aux éditions Tana, un ouvrage dans lequel elle déconstruit les mythes entourant les araignées.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a assuré que l’Union européenne ne devait plus se faire la "gardienne" d'un "ancien ordre mondial". Sa vice-présidente, Teresa Ribera, s’est empressée de préciser que l'UE reste "engagée en faveur de l'ordre international". C’est le duel de la semaine de Valérie Brochard.

Le "guide élégance TGV Inoui", un document interne de la SNCF à destination de ses agents, fait polémique. Il les enjoint par exemple à "corriger" la silhouette des agentes avec des habits adéquats. Le directeur de TGV-Intercités a assuré avoir ouvert une enquête interne. C’est le "Point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les joueuses de football iraniennes, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse à la crème de marrons.