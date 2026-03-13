"Quotidien" vendredi 13 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 13 mars 2026 :
Natacha Polony, éditorialiste et directrice de la revue L'Audace !
Jonathan Lambert, pour son livre « Qui a volé mes jambes ? » aux éditions du Seuil.
Marlon Magnée, pour son album « Dark Star ».