"Quotidien" vendredi 13 mars 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 13 mars 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 13 mars 2026 :

Natacha Polony, éditorialiste et directrice de la revue L'Audace !

Jonathan Lambert, pour son livre « Qui a volé mes jambes ? » aux éditions du Seuil.

Marlon Magnée, pour son album « Dark Star ».