"Grands reportages" : Les hôtels de famille font de la résistance, samedi 14 mars 2026 sur TF1

Samedi 14 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Les hôtels de famille font de la résistance », un document inédit réalisé par Sophie Rabiller.

La France compte plus de 15 000 hôtels. Parmi eux, les hôtels de famille deviennent rares : chaque année, 200 établissements indépendants disparaissent, fragilisés par la concurrence des grands groupes, des locations saisonnières et la hausse des charges. Pourtant, certains résistent et se battent pour préserver une hôtellerie à taille humaine.

À Dinard, la famille de Ribaucourt s’apprête à célébrer les 100 ans du Printania, fondé en 1925. Après quatre générations, Jacques transmet l’établissement à sa fille Inès, 34 ans, architecte à Paris, qui doit tout quitter pour reprendre le flambeau.

Sur la Route Napoléon, à Saint-Vallier-de-Thiey, Alice et Marion ont repris le Relais Impérial, tenu par leurs grands-parents pendant cinquante ans. Si le restaurant fonctionne, l’hôtel peine à remplir ses chambres. Travaux et soirées thématiques seront-ils suffisants pour relancer l’activité ?

En Dordogne, Thibault, sa mère et sa grand-mère se lancent dans un pari audacieux : construire un hôtel 4 étoiles autour de l’identité du Périgord. Mais entre ambitions et réalité, le chantier s’annonce plus complexe que prévu.

Trois familles, un même combat : prouver que l’hospitalité familiale a encore un avenir.