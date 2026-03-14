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"Au bout de l'enquête" samedi 14 mars 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 206
"Au bout de l'enquête" samedi 14 mars 2026 sur France 2, voici les affaires diffusées cette semaine

Samedi 14 mars 2026 à 14:20 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Alfred Petit.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Alfred Petit, l'ombre du père (inédit)

Un homme retrouvé carbonisé dans une grange en Normandie après avoir été abattu à bout portant. Sa femme dont les restes sont retrouvés quelques jours plus tard dans la Seine. Et un suspect décrit comme ressemblant à "Conan le barbare”.

Un déchaînement de violence hors du commun que les enquêteurs vont avoir du mal à comprendre…

Un film de Stéphane et Victor Munka.

15:15  Affaire Lionel Cardon, ennemi public n°1 (partie 1)

Au début des années 1980, une folle cavale meurtrière et très médiatique tient la France en haleine.

Tout commence par l’attaque la nuit d’une belle maison de maître dans la banlieue de Bordeaux, où vit un jeune couple de médecins riche et brillant. S’engage alors une course-poursuite et même une prise d’otages chez une avocate. La mission des forces de l’ordre : neutraliser un jeune tueur extrêmement violent et avide de publicité.

16:15  Affaire Lionel Cardon, ennemi public n°1 (partie 2)

Le couple de médecins de Pessac a été assassiné. L’homme est mort étranglé chez lui. La femme, qui a été enlevée, est retrouvée avec une balle dans le cœur à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Et le nom d’un suspect apparaît : Lionel Cardon. Un jeune homme de 25 ans déjà condamné pour une affaire de vol à main armée. Il va mener une folle cavale en prenant les médias à témoin.

Un film de Jean-Pierre Vergès.

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 10:05
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