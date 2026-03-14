"28 minutes" samedi 14 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 14 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Karim Emile Bitar, professeur associé à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche-Orient,

Anna Kowalska, correspondante de la télévision publique polonaise TVP,

Aysegul Sert, journaliste turco-américaine et professeure à l’école de journalisme de Sciences Po,

Philippe Geluck, dessinateur.

Au sommaire de l'émission :

Le président chilien, un allié de plus du "bouclier des Amériques" de Donald Trump ?

José Antonio Kast, vainqueur de l'élection présidentielle de décembre au Chili, a officiellement succédé à Gabriel Boric le 11 mars. Quatre jours avant son investiture, le nouveau président d'extrême droite faisait partie des chefs d’État d’Amérique latine conviés en Floride par Donald Trump.

Guerre en Iran : Vladimir Poutine est-il le grand gagnant du conflit ?

Alors que la guerre au Moyen-Orient va entrer dans sa troisième semaine, la Russie pourrait-elle en tirer des avantages économiques ? Les difficultés d’approvisionnement en pétrole, causées notamment par le blocage du détroit d’Ormuz, pourraient avantager le Kremlin. Le 12 mars, les États-Unis ont autorisé temporairement la vente de pétrole russe stocké sur des navires.

Renaud Dély recevra la violoncelliste, chanteuse et compositrice franco-cubaine Ana Carla Maza. Elle présente son nouvel album, "Alamar", qui sortira le 27 mars prochain, dont le nom est tiré du quartier de La Havane, où elle est née.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins hongrois. Le pays a annoncé un plafonnement des prix des carburants, en pleine crise pétrolière.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Ekrem Imamoglu, l’ancien maire d’Istanbul et principal opposant à Erdogan. Il comparaît devant la justice pour des allégations de corruption.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision japonaise. Le pays a commémoré cette semaine les quinze ans de la catastrophe de Fukushima.

Natacha Triou nous invite à méditer sur la manière dont la météo influe sur notre humeur.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.