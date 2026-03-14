"C à vous" samedi 14 mars 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 14 mars 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 14 mars 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Iran : une guerre risquée pour Donald Trump ?

Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019), représentant permanent de la France au conseil de sécurité de l’ONU (2009-2014) et ancien ambassadeur de France en Israël (2003-2006)

Fake news, IA : le secret médical va-t-il disparaître ?

Michel Cymes, médecin et fondateur de la chaîne “Mieux” sur les box Orange (canal 115) et Free (canal 253).

20:00 C à vous, la suite

Dan Brown, pour son livre « Le secret des secrets » disponible depuis le 9 septembre aux éditions JC Lattès.