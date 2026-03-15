"Grands Reportages" : Les secrets des guides, dimanche 15 mars 2026 sur TF1

Dimanche 15 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Les secrets des guides » un document inédit réalisé par Alex Gary qui explore les coulisses d'un métier qui fascine.

Ils sont devenus incontournables pour organiser nos voyages et nos découvertes : les guides. Gastronomie, tourisme ou safari, ces experts testent, sélectionnent et trient pour ne garder que le meilleur. Mais comment dénichent-ils leurs pépites et évitent-ils les pièges ?

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces professionnels, des restaurants français à la savane africaine.

À 26 ans, Anaëlle travaille pour le Guide du Routard. Direction Madère, île portugaise déjà largement documentée. Pour se démarquer, elle doit tout explorer en un temps record — hôtels, plages, restaurants — afin de révéler des adresses inédites et rivaliser avec les recommandations des réseaux sociaux.

Franck, enquêteur chevronné du guide gastronomique Gault & Millau, recrute et forme de nouveaux clients-mystères chargés d’évaluer les tables françaises incognito. Avant d’intégrer une candidate prometteuse, il la met à l’épreuve sur le terrain.

Enfin, Valentin, 28 ans, fait partie des rares guides-safari français. Pour son 60ᵉ safari en Zambie, pays encore préservé du tourisme de masse, il veut proposer une expérience inédite : une sortie en pirogue au plus près des crocodiles et des hippopotames.

Trois univers, un même défi : surprendre et guider autrement.