"On ne choisit pas d'être gros", soirée consacrée à l'obésité sur France 5 mardi 17 mars 2026

Mardi 17 mars 2026 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé" présenté par Marina Carrère d'Encausse propose une soirée consacrée à l'obésité.

Le documentaire « On ne choisit pas d'être gros » de Marie-Agnès Suquet fait le point sur cette maladie complexe.

Lors d'un débat en public, Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Présentation du documentaire

Près d’un Français sur 5 est en situation d’obésité. Longtemps réduite à une question de volonté, l’obésité est en réalité une maladie chronique, complexe, encore mal comprise et trop souvent stigmatisée.

L’arrivée des nouveaux médicaments anti-obésité aux résultats spectaculaires fait naître un espoir immense. Perte de poids rapide, transformation visible, promesse d’une nouvelle vie… Ces traitements sont-ils vraiment le remède miracle ? Quelles solutions existent pour accompagner au mieux ces malades ?

C’est grâce à l’un de ces médicaments que Séverine a pu perdre 45 kilos et retrouver confiance en elle. Maeva, elle, débute à peine ce parcours, prête à des sacrifices pour s’offrir une chance de se réconcilier avec son corps.

Bruno, lui, a choisi le tout premier des traitements de la maladie, la chirurgie bariatrique pour retrouver le plaisir de piloter sa moto. Aujourd’hui, il transmet son expérience à ceux qui s’apprêtent à franchir le pas.

À l’aube de la retraite, Sophie a décidé de se reprendre en main pour vivre pleinement. Depuis deux ans, elle bénéficie d’une prise en charge expérimentale qui pourrait tout changer.

Et Quentin mène un autre combat : casser les préjugés. Parce que soigner l’obésité, c’est aussi lutter contre la grossophobie.

Entre espoir médical et choix intimes, ce documentaire nous plonge au cœur d’une maladie qui sort de l’ombre.

Les invités du débat :

Dr Emmanuelle Lecornet-Sokol, membre de l'Association des endocrinologues libéraux.

Pr François Pattou, chirurgien et Coordinateur du Centre Intégré de l'Obésité – CHU Lille.

Anne-Sophie Joly, présidente du Collectif National des Associations d'Obèses.

Quentin Marchand, président de l'association Deux poids, Deux mesures.

Frédéric Gérard, président de l'association Solidarité Obésité.