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"Sept à Huit" dimanche 15 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 431
"Sept à Huit" dimanche 15 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 15 mars 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:10 sur TF1.

17:10 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Ados obèses, leur combat pour maigrir

À 15 ans, ils souffrent d'obésité. Sept à Huit vous fait découvrir leur combat pour maigrir dans un établissement spécialisé.

18:15 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

TikTok Shop : la fièvre acheteuse

Des milliers de produits écoulés en un clic, Sept à Huit dévoile les dangers de la fièvre acheteuse de TikTok Shop.

Prêt sur gage

Des objets contre du cash : le prêt sur gage, un coup de pouce pour des français qui peinent à boucler les fins de mois.

Valentin Delluc, l'acrobate des airs

Ses vidéos au ras des cimes et au-dessus des avalanches font le tour du monde.

19:30 Le portrait de la semaine 

Pas de Portrait de la semaine ce dimanche en raison de la soirée spéciale consacrée aux élections municipales à partir de 19:45.

Dernière modification le dimanche, 15 mars 2026 13:15
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