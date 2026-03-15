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"90' Enquêtes" : Excès de vitesse, PV et radars, le cauchemar des conducteurs, mardi 17 mars 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 212
"90' Enquêtes" : Excès de vitesse, PV et radars, le cauchemar des conducteurs, mardi 17 mars 2026 sur TMC

Mardi 17 mars 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Excès de vitesse, PV et radars : le cauchemar des conducteurs ».

C'est un chiffre qui explose depuis 2020 : le nombre de PV pour mauvais stationnements a augmenté de 70% sur les cinq dernières années. Rares sont les Français qui y ont échappé... Entre ras-le-bol et contraventions abusives, certains dénoncent une "cash machine".

Découvrez comment les nouvelles technologies renforcent la sécurité sur nos routes, qu'il s'agisse de traquer les excès de vitesse ou de lutter contre le stationnement sauvage. Et comment cette surveillance accrue bouleverse le quotidien des automobilistes !

Elles sont surnommées les "arrosoirs à PV", ce sont les voitures LAPI, qui sillonnent désormais les rues de plus de 70 villes de la métropole. Avec leurs caméras juchées en haut du toit, elles enregistrent toutes les plaques d'immatriculation et sanctionnent implacablement toute voiture qui manquerait à la loi. Résultat : le nombre de Français épinglés pour mauvais stationnement grimpe en flèche et leur mauvaise humeur avec...

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