"C à vous" mardi 17 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 17 mars 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 17 mars 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Municipales : après le premier tour, le temps des alliances et des calculs de report de voix

Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès.

Jean-Mathieu Pernin, journaliste à Arte & France Télévisions.

Bœuf bourguignon, cassoulet, blanquette… La cuisine traditionnelle plébiscitée par les Français

Thierry Marx chef et membre fondateur du Collège culinaire de France.

Emmanuel Rubin, critique gastronomique pour Le Figaro.

20:00 C à vous, la suite

Dominique Blanc et Françoise Gillard, pour le spectacle “La ballade de Souchon” qui débute jeudi au Théâtre Montparnasse à Paris.

Flavie Flament, pour l’émission “Le Quiz des Champions” sur France 3.

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.