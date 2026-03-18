"Ça commence aujourd'hui" mercredi 18 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 18 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Sodas, boissons énergisantes : ils sont devenus accros !

Ils promettent de l’énergie, du plaisir… et parfois même de la performance. Sodas, boissons énergisantes : en quelques années, ils se sont imposés dans notre quotidien. Dans la rue, au travail, à l’école, difficile d’y échapper.

Mais derrière leur image fun et décontractée, une réalité plus inquiétante se dessine. Sucre, caféine, additifs… Leur consommation explose, surtout chez les jeunes. Et pour certains, c’est devenu bien plus qu’une simple habitude.

Les invités de Faustine Bollaert tentent de décrocher et vous allez voir que ce n'est pas aussi facile qu'on le croit.

15:05 Trafic d'enfants : ils ont été volés à leur mère biologique

Dans ce numéro, Faustine Bollaert traite d'un sujet de société qui est le trafic d'enfant. Johanna, Sarah, Véronique, Jean-Noël racontent comment ils ont été enlevés à leur mère biologique.

